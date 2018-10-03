В Самарской области напарник по застолью убил мужчину и женщину

120

В Отдел МВД России по Красноярскому району поступило сообщение о том, что в помещении на территории промышленной зоны в с. Городцовка Красноярского района обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские произвели осмотр места происшествия и установили личности погибших – ими оказались мужчина 1960 года рождения без определенного места жительства и местная жительница 1987 года рождения.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. По предварительным данным сотрудников органов внутренних дел, 50-летний мужчина распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В какой-то момент между участниками застолья произошел конфликт, в результате которого подозреваемый, предположительно, двумя ножами нанес пострадавшим удары в область груди, после чего скрылся с места происшествия.В разговоре с полицейскими задержанный, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных противоправных деяний, полностью признался в содеянном.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.