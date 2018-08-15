В Самарской области мужчину засунули в багажник и похитили
15 августа 2018 12:49
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Ночью 13 августа в дежурную часть ОМВД России по Волжскому району поступило сообщение от жителя Самарской области 1994 года рождения том, что группа мужчин, среди которых – один его знакомый, причинив телесные повреждения, насильно поместили его в багажник легкового автомобиля и вывезли в неизвестном направлении.
Сотрудники органов внутренних дел установили место проживания одного из подозреваемых. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника в комнате общежития Волжского района, куда был привезен и насильно удерживался потерпевший.
Как выяснили сотрудники полиции, в этот день между пострадавшим и четырьмя мужчинами в возрасте от 21 до 32 лет возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, и злоумышленники решили таким образом его «проучить». Они вывезли пострадавшего в лесополосу в поселке Стройкерамика, где нанесли ему телесные повреждения, а затем привезли в общежитие, где продолжили избивать. В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Все четверо подозреваемых были задержаны правоохранителями в течение суток. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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