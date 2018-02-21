В Самарской области молодые люди украли трубы с очистных сооружений
21 февраля 2018 13:28
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По версии сотрудников правоохранительных органов, задержанные молодые люди похитили четыре металлических трубы с очистных сооружений Октябрьска.
Подозреваемых в краже задержал экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в городе Октябрьск. На улице Набережной стражи правопорядка обратили внимание на двух молодых людей, несших металлическую трубу. При виде патрульного автомобиля они резко поменяли направление движения. Сотрудники Росгвардии остановили пешеходов, чтобы выяснить причину такого поведения.
В ходе беседы сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на тот факт, что молодые люди заметно нервничают, не могут объяснить, откуда у них данная металлическая труба, и куда они ее несли. Сотрудники Росгвардии передали местных жителей 1995 года рождения вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе.
В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что металлическая труба была похищена с городских очистных сооружений. По предварительной версии сотрудников органов внутренних дел, задержанные совершили кражу еще трех труб. Следственными органами МУ МВД России «Сызарнское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-группа Росгвардии.
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