В Самарской области молодой человек убил соседа в ходе застолья

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на крови.В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение от местного жителя об обнаружении в подвале дома трупа с признаками насильственной смерти.Первым на место преступления прибыл старший участковый уполномоченный МО МВД России «Кинельский» майор полиции Геннадий Сивашов. Опросив 35-летнего сына погибшего и обратив внимание на темные пятна на полу, которые вели в квартиру на втором этаже, сотрудник полиции предположил, что к преступлению может быть причастен 23-летний сосед. С целью проверки предположения, майор полиции Сивашов решил опросить вероятного подозреваемого. Дверь в квартиру открыл мужчина, на одежде которого так же были видны темные пятна. Предложив молодому человеку пояснить обстоятельства по делу, сотрудник полиции получил категорический отказ и угрозы применения насилия. В ходе задержания гражданин начал оказывать активное сопротивление, угрожая полицейскому ножом. Опытному сотруднику удалось обезвредить нападавшего и передать следственно-оперативной группе.В результате оперативных мероприятий злоумышленник вину свою полностью признал. Он пояснил, что в этот день распивал спиртные напитки с погибшим. Во время застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший во взаимные оскорбления, вследствие чего, по словам задержанного, он нанес своему оппоненту несколько ударов топором в область головы и ушел домой.Стражи правопорядка выяснили, что ранее молодой человек в поле зрения правоохранителей не попадал и в настоящее время нигде не работает.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.