В Самарской области ищут женщин - похитительниц парфюмерии
11 января 2019 13:13
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6 января 2019 года в период с 16.11 час. по 16.20 час. в помещении магазина, расположенного по адресу: село Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 82 совершено хищение парфюмерной воды на общую сумму 22560 рублей.
В совершении данного преступления подозреваются две женщины славянской внешности. Приметы: на вид 25-27 лет, рост около 175 см., среднего телосложения, сообщает облМВД.
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