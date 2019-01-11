В Самарской области ищут женщин - похитительниц парфюмерии

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6 января 2019 года в период с 16.11 час. по 16.20 час. в помещении магазина, расположенного по адресу: село Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 82 совершено хищение парфюмерной воды на общую сумму 22560 рублей.В совершении данного преступления подозреваются две женщины славянской внешности. Приметы: на вид 25-27 лет, рост около 175 см., среднего телосложения, сообщает облМВД.