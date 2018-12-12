В Самарской области ищут подозреваемых в краже алкоголя из магазина

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28 ноября в период с 18.10 час. по 18.40 час. в магазине, расположенном по адресу: пгт. Мирный ул. Комсомольской, д. 3 тайно похищена алкогольная продукция.В совершении данного правонарушения подозреваются двое мужчин казвказской национальности. Приметы первого: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см., крепкого телосложения, был одет: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, шапка черного цвета. Приметы второго: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, был одет: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета, на голове бейсболка темно-синего цвета.Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемых, просьба сообщить по телефону 89171180334 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.