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В Самарской области глава Нефтегорского муниципального района признан виновным в мошенничестве

21 августа 2018 13:45
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В Самарской области глава Нефтегорского муниципального района признан виновным в мошенничестве Он получил условный срок.
Он получил условный срок.

В Самарской области вынесен приговор главе муниципального района Нефтегорский Самарской области Владимиру Корневу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, в 2010 году Корнев путем обмана и злоупотреблением доверия получил от гражданина денежные средства за способствование обществу с ограниченной ответственностью в получении разрешения (продления) на строительство в виде квартиры в строящемся жилом доме в городе Нефтегорске, стоимостью более 700 тысяч рублей, не имея при этом реальной возможности.

Приговором Нефтегорского районного суда Самарской области Корневу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото pixabay.com
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