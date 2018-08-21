В Самарской области глава Нефтегорского муниципального района признан виновным в мошенничестве
21 августа 2018 13:45
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В Самарской области вынесен приговор главе муниципального района Нефтегорский Самарской области Владимиру Корневу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).
По версии следствия, в 2010 году Корнев путем обмана и злоупотреблением доверия получил от гражданина денежные средства за способствование обществу с ограниченной ответственностью в получении разрешения (продления) на строительство в виде квартиры в строящемся жилом доме в городе Нефтегорске, стоимостью более 700 тысяч рублей, не имея при этом реальной возможности.
Приговором Нефтегорского районного суда Самарской области Корневу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
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