В Самарской области директора одной из строительных компаний обвинили в хищении 112 миллионов рублей
29 декабря 2017 09:04
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В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении директора одной из строительных компаний, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Из материалов уголовного дела следует, что мужчина 1976 года рождения похитил 112 миллионов рублей, выделенных на строительство берегоукрепления в Волжском районе.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый при строительстве сооружения использовал менее качественный материал, что повлекло невозможность использования возведенного им объекта в соответствии с требованиями проектной документации и функциональным назначением.
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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