В Самарской области бывший сотрудник полиции требовал часть премии от подчиненных
21 сентября 2018 11:53
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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отделения МВД Российской Федерации по Челно-Вершинскому району Самарской области. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.
Следствием и судом установлено, что в начале ноября 2017 года полицейский, находясь на рабочем месте, превышая свои должностные полномочия, незаконно потребовал от шести подчиненных сотрудников передать ему лично часть выданной премии. В результате, получил от пяти сотрудников по 20 тысяч рублей, а с одного сотрудника 10 тысяч рублей. Кроме того, один из подчиненных сотрудников выполнил в доме обвиняемого ремонтные работы, оцененные в 30 тысяч рублей, оплату за которые он не получил.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
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