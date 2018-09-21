Я нашел ошибку
Главные новости: 
Стикеры напомнят продавцам о необходимости проверять документы у покупателей алкогольной продукции и не полагаться полностью на определение возраста по внешнему виду человека.
Масштабная социальная акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним стартовала в Самаре
Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио.
Самарчанка Ксения Полякова завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье
Около 500 волонтеров Фонда будут принимать продовольственную помощь от всех неравнодушных граждан для нуждающихся одиноких пенсионеров из сельских районов Самарской области.
Впервые в Самаре пройдет продовольственный марафон «Корзина доброты»
Открыть вклад за завтраком — почему бы и нет? Всё больше операций можно осуществить через интернет-банкинг.
«Онлайк» — вклад, который удобно открыть из дома
«Да светит свет ваш пред людьми…» - под таким девизом в 2018 году самарский кинофестиваль собрал сценаристов, операторов, режиссеров России, Сербии, Белоруссии, Германии, Киргизии и других стран.
В Самаре прошло закрытие XI кинофестиваля "Соль земли"
На эти цели из бюджета Самарской области выделено 779 млн рублей.
В Самаре начинают реконструкцию ледовой арены на Молодогвардейской
В Самаре отменили ежегодную эстафету В субботу 22 сентября в городе пройдут траурные мероприятия из-за похорон председателя губернской думы Виктора Сазонова.
В Самаре отменили ежегодную эстафету
Подрядчика
Подрядчика "Роскосмоса" объявили в международный розыск
сегодня  Пятница, 21 сентября, 15:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/09:
USD 66.47
-0.54
EUR 77.75
-0.61
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области бывший сотрудник полиции требовал часть премии от подчиненных

21 сентября 2018 11:53
148
В Самарской области бывший сотрудник полиции требовал часть премии от подчиненных Кроме того, один из подчиненных делал ремонт у него дома.
Кроме того, один из подчиненных делал ремонт у него дома.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отделения МВД Российской Федерации по Челно-Вершинскому району Самарской области. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что в начале ноября 2017 года полицейский, находясь на рабочем месте, превышая свои должностные полномочия, незаконно потребовал от шести подчиненных сотрудников передать ему лично часть выданной премии. В результате, получил от пяти сотрудников по 20 тысяч рублей, а с одного сотрудника 10 тысяч рублей. Кроме того, один из подчиненных сотрудников выполнил в доме обвиняемого ремонтные работы, оцененные в 30 тысяч рублей, оплату за которые он не получил.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.


Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
21 сентября 2018  11:20
Житель Самары оплатил штрафы за нарушение ПДД в размере 21 тысячи рублей после запрета на продажу автомобиля
Житель Самары оплатил штрафы за нарушение ПДД в размере 21 тысячи рублей после запрета на продажу автомобиля
Всего самарские судебные приставы взыскали свыше 196 миллионов рублей в пользу органов Госавтоинспекции.  Закон
113
20 сентября 2018  23:46
По данным следствия, преступление было совершено в интересах Исмаилова — для того чтобы бизнесмен получал доходы от концертной деятельности исполнителя.
Племянника Тельмана Исмаилова арестовали на 2 месяца за похищение Авраама Руссо
 По данным следствия, преступление было совершено в интересах Исмаилова — для того чтобы бизнесмен получал доходы от концертной деятельности исполнителя. Закон
355
20 сентября 2018  17:38
Как отмечается, у мужчины не хватало времени и сил полоть грядки, поэтому на огороде образовались кусты запрещённого растения.
Расплакался от обиды. Пенсионер получил срок за сорняковый мак на участке
Как отмечается, у мужчины не хватало времени и сил полоть грядки, поэтому на огороде образовались кусты запрещённого растения.  Закон
324
20 сентября 2018  15:38
Вероятно, работавшие на ТОАЗ свидетели подвергались, а может и продолжают подвергаться давлению со стороны адвокатов подсудимых.
В Тольятти, проходит допрос свидетелей по делу ТОАЗа, их показания уже выявили нестыковки в позиции защиты
Вероятно, работавшие на ТОАЗ свидетели подвергались, а может и продолжают подвергаться давлению со стороны адвокатов подсудимых.   Закон
278
19 сентября 2018  18:55
Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.
В Самаре в отношении высокопоставленного железнодорожника возбуждено уголовное за получение взятки
 Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Закон
259
19 сентября 2018  18:38
По устной договоренности с сотрудниками организации он вместе со своим знакомым должны были выполнить работы по доставке квартирных дверей.
В Самаре будут судить инженера по охране труда за гибель подростка, упавшего в шахту лифта
По устной договоренности с сотрудниками организации он вместе со своим знакомым должны были выполнить работы по доставке квартирных дверей.  Закон
223
18 сентября 2018  16:08
В ходе
В Тольятти предотвратили планируемое убийство свидетеля, проходящего по уголовному делу
В ходе "оперативного эксперимента" к подозреваемому, под видом исполнителя преступления был подведен сотрудник ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области.   Закон
294
Весь список
Происшествия
21 сентября 2018  11:31
В Тольятти за день две женщины упали с высоты и разбились Выясняют обстоятельства трагедий.
В Тольятти за день две женщины упали с высоты и разбились
Выясняют обстоятельства трагедий. Происшествия
130
21 сентября 2018  11:05
В Самаре тушили пожар на ул. Ташкентской Горели домашние вещи.
В Самаре тушили пожар на ул. Ташкентской
Горели домашние вещи. Происшествия
100
21 сентября 2018  10:14
Около Самары ГАЗ из-за оторвавшегося колеса столкнулся с двумя автомобилями В результате ДТП пострадал водитель иномарки Chevrolet Lacetti.
Около Самары ГАЗ из-за оторвавшегося колеса столкнулся с двумя автомобилями
В результате ДТП пострадал водитель иномарки Chevrolet Lacetti. Происшествия
214
Весь список
Криминал
21 сентября 2018  12:26
В Самаре сотрудник организации подозревается в коммерческом подкупе на 50 тысяч рублей Дело касается государственного контракта с Минобороны России.
В Самаре сотрудник организации подозревается в коммерческом подкупе на 50 тысяч рублей
Дело касается государственного контракта с Минобороны России.  Криминал
98
21 сентября 2018  11:53
В Самарской области бывший сотрудник полиции требовал часть премии от подчиненных Кроме того, один из подчиненных делал ремонт у него дома.
В Самарской области бывший сотрудник полиции требовал часть премии от подчиненных
Кроме того, один из подчиненных делал ремонт у него дома. Криминал
147
20 сентября 2018  14:02
Житель Новокуйбышевска вымогал квартиру, пристегнув приятеля к батарее Преступник сбежал от правоохранителей и объявлен в розыск.
Житель Новокуйбышевска вымогал квартиру, пристегнув приятеля к батарее
Преступник сбежал от правоохранителей и объявлен в розыск. Криминал
759
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
443
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15260
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
499
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
695
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
747
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1082
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
661
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
754
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1742
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1227
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1349
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1304
Весь список

Мероприятия
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда