В Самаре женщину обокрали, представившись сотрудниками газовой службы
6 марта 2019 10:01
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Судом установлено, что 1 сентября 2018 года мужчина вместе с неустановленным следствием лицом, представляясь сотрудниками газовой службы, пришли в одну из квартир д.№108 по ул.Ново-Вокзальной в г.Самаре, предъявили хозяйке удостоверение якобы сотрудника газовой службы. Под предлогом проверки газового оборудования мнимый работник газовой компании беспрепятственно прошел на кухню, откуда тайно похитил сотовый телефон стоимостью 10 тыс. рублей и банковскую карту.
В тот же день злоумышленник, используя услуги «Мобильного банка», перевел с карты 8 тыс рублей на свой счет, а затем обналичил их через банкомат.
В суде подсудимый вину признал частично, пояснив, что не вступал в предварительный сговор с неустановленным лицом.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает облпрокуратура.
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