В Самаре женщина похитила деньги с банковской карты коллеги

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В полицию обратилась 54-летняя жительница Самары с сообщением о краже у нее денежных средств. Женщина пришла на работу и оставила в гардеробе верхнюю одежду и сумку. Спустя несколько часов заявительнице пришло смс-уведомление о том, что с ее счета сняты денежные средства в сумме 9 тысяч рублей. Спустившись в гардероб, потерпевшая обнаружила пропажу из сумки банковской карты и листок, на котором был записан пин-код доступа к ней.В ходе работы на месте происшествия у сотрудников полиции появилось предположение, что к пропаже имущества заявительницы может быть причастен кто-то из ее коллег. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили работников учреждения, а также выяснили приметы того, кто воспользовался банковской картой в банкомате. В краже оперативники заподозрили одну из работниц учреждения - женщину 1978 года рождения, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Полицейские задержали злоумышленницу. Женщина дала признательные показания.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.