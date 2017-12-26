В Самаре заведующая детсадом дала взятку должностным лицам

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Заведующая одним из детских садов Самары 1970 года рождения передала незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 180 тысяч рублей должностным лицам одной из вышестоящих организаций за общее покровительство по службе.По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК России по Самарской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Расследование продолжается.