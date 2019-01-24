В Самаре замдиректора медучреждения задержали за взятку

78

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре по подозрению в незаконном получении 60 000 рублей задержали ранее не судимого местного жителя 1963 года рождения.По данным полицейских, мужчина, являясь заместителем директора одного из учреждений здравоохранения, был обязан осуществлять руководство и осуществлять ежедневное ведение индивидуальных табелей учета рабочего времени работников, принятых на работу в связи с направлением для отбывания наказания в виде обязательных работ, назначенных по приговору суда, а также направлять табели в адрес уголовно-исполнительной инспекции. Однако, как следует из собранных материалов, 55-летний мужчина получил незаконное денежное вознаграждение за освобождение от исполнения обязательных работ одного из осужденных.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, сообщает облМВД.