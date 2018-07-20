В Самаре задержана группа вымогателей
20 июля 2018 11:30
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Правонарушение, датированное еще мартом 2018 года, выявлено сотрудниками областного отдела по борьбе с оргпреступностью. Фигуранты — 27-летние молодые люди, оба нигде не работают. Их подельник, некий гражданин 1992 года рождения, был судим за вымогательство и побои. Потерпевший — 30-летний мужчина, у которого под предлогом уплаты несуществующего долга вымогали 500 тыс. руб. с применением насилия, «не опасного для жизни и здоровья». Все подозреваемые задержаны полицией и арестованы судом, в середине июля 2018 года возбуждено уголовное дело.
Вымогательств становится больше в кризисное время, как правило, эти преступления часто связаны с попытками возврата долгов. В Самарской области процветает и такой вид вымогательств как прессинг в отношении того или иного теневого бизнеса, чаще всего, наркоторговли, пишет СО ОНЛАЙН.
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