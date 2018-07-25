В Самаре задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки

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Сотрудниками уголовного розыска УУР ГУ МВД России по Самарской области 24 июля по подозрению в совершении тяжкого преступления задержан 23-летний местный житель, проживающий в соседнем доме от погибшей семилетней девочки.Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".Сотрудниками полиции в течение 3-х суток с целью установления возможных свидетелей и очевидцев были опрошены жильцы домов, работники автостоянок, торговых и общественных организаций в радиусе километра от места происшествия. Установлены и опрошены все жители многоквартирных домов, окна которых выходят на место происшествия.С 20 камер наружного наблюдения изъяты видеозаписи.Установлены и опрошены любители-собаководы, осуществляющие выгул питомцев в вечернее время в районе места происшествия.Отработаны свыше 53 лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за преступления против жизни и здоровья.Сотрудниками полиции продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает облМВД.

Как сообщалось ранее, 21 июля 2018 года, примерно в 10 часов 30 минут в Советском районе города Самары обнаружено тело 7-летней девочки, с признаками удушения и травмой головы.

В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания в том, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал тело на заброшенном стадионе. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей и предъявления обвинения за все совершенные противоправные деяния.

Ранее под подозрение попали родственники убитой, но их причастность не подтвердилась.