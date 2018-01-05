В Самаре задержан мужчина, которого искали полицейские Кемеровской области

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Мужчину, объявленного в федеральный розыск, сотрудники Росгвардии задержали в Октябрьском районе областного центра.Поздней ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны на улице Советской Армии обратил внимание на подозрительного гражданина. Он находился рядом с гаражами, при этом вел себя так, как будто что-то ищет. Патрульные предположили, что мужчина может иметь отношение к распространению наркотиков при помощи так называемых закладок, и решили проверить эту версию.Установив личность задержанного, стражи правопорядка выяснили, что 28-летний мужчина, проживающий в Красноармейском районе Самарской области, с апреля текущего года находился в федеральном розыске. Полицейские Кемеровской области искали его какподозреваемого, скрывшегося от следствия. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска, сообщает регуправление Росгвардии.