В Самаре задержали подозреваемого в совершении кражи из автомобиля

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Нечистые на руку граждане выбирают припаркованные на улице транспортные средства, в которых на видных местах находятся ценные вещи и, разбивают стекло, похищают имущество. Подобным образом 26 декабря 2018 года видеорегистратора лишился самарец 1992 года рождения. Согласно собранным материалам, его транспортное средство было припарковано возле жилого дома на улице Гастелло. Ночью, разбив стекло, в автомобиль проник злоумышленник и похитил автомобильное оборудование, стоимостью около 11 000 рублей. Информация о случившемся поступила в полицию.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №4 Управления МВД России по г. Самаре установили и задержали подозреваемого – жителя областного центра 1996 года рождения. По данным правоохранителей, предполагаемый злоумышленник в настоящее время нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.Сотрудники полиции обращаются к владельцам автотранспорта с просьбой быть бдительнее и соблюдать правила, соблюдение которых поможет обеспечить безопасность личного имущества. Оставленные в салоне автомобиля сумки, телефоны, видеорегистраторы могут стать добычей злоумышленников.