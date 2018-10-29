В Самаре задержали алкогольных воров

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В совершении первого преступления подозревается гость областного центра. Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина 1985 года рождения попытался выйти из торгового зала магазина, предварительно похитив две бутылки алкоголя. Инцидент произошел в торговой точке, расположенной на проспекте Кирова. О случившемся в полицию сообщили работники магазина.Задержали предполагаемого злоумышленника сотрудники уголовного розыска. По данным полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.Аналогичное имущественное преступление произошло в торговой точке на улице Георгия Димитрова. Ранее судимый безработный 32-летний житель областного центра тайно похитил бутылку крепкого алкоголя стоимостью более 3000 рублей. Задержали предполагаемого злоумышленника неподалеку от места происшествия в ходе отработки прилегающей территории.Похищенное имущество изъято. Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.