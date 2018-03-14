В Самаре во время конфликта женщина ударила сожителя ножом
14 марта 2018 11:49
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На днях сотрудники полиции задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния, в ходе которого пострадал житель Самары. Согласно предварительным данным, между 54-летним мужчиной и женщиной 1981 года рождения произошел конфликт на бытовой почве. Местом выяснения отношений стала квартира в доме на улице Вольской, в которой оппоненты совместно проживали.
Из материалов уголовного дела следует, что во время словесной перепалки ранее не судимая 36-летняя женщина схватила со стола нож и ударила им своего сожителя. Впоследствии мужчина с колото-резаной раной был госпитализирован в одно из медицинских учреждений областного центра. Предполагаемое орудие преступления – нож, полицейские изъяли в ходе работы на месте происшествия. Злоумышленницу стражи порядка задержали на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают выяснять все детали случившегося, сообщает облМВД.
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