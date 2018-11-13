В Самаре в поселке Мехзавод обнаружили труп мужчины

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На днях на территории заброшенного дачного участка в поселке Мехзавод местные жители обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти.Полицейские установили, что потерпевший – самарец 1964 года рождения, погиб от причиненных ему травм. Предположительно, повреждения он получил в ходе конфликта, возникшего с одним из знакомых во время распития спиртного в квартире дома в поселке Мехзавод.После отработки полученных сведений сотрудники полиции задержали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 42-летнего подозреваемого. В ходе разговора с полицейскими он не стал отрицать своей причастности к совершению преступления и рассказал, что после драки оппонент перестал подавать признаки жизни. Заметив это, мужчина решил спрятать тело погибшего, сообщает облМВД.Возбуждено уголовное дело.