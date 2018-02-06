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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре в подъезде грабитель избил мужчину, зашедшего погреться, и отобрал 150 рублей

6 февраля 2018 13:28
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В Самаре в подъезде грабитель избил мужчину, зашедшего погреться, и отобрал 150 рублей Преступник сам приходил в гости к приятелю.
Преступник сам приходил в гости к приятелю.

В отдел полиции № 1 Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение за помощью обратился местный житель, у которого впоследствии были обнаружены ушибы различных частей тела. В ходе опроса 37-летнего пострадавшего полицейские выяснили, что днем ранее он стал жертвой преступления. Заявитель сообщил о том, что около 10 часов утра он находился на территории Кировского района. Замерзнув, он зашел погреться в подъезд одного из домов на улице Советской и на лестничной площадке столкнулся с мужчиной, который, после небольшой словесной перепалки, нанес ему удары и отобрал сотовый телефон и денежные средства в сумме 150 рублей, после чего скрылся. Сотрудники полиции выяснили приметы напавшего, а также точный адрес дома, в котором пострадал заявитель.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что схожий с грабителем мужчина приходил в гости к одному из жильцов дома. По имеющимся у оперативников информации им оказался ранее судимый житель Самары 1982 года рождения. Из собранных материалов следовало, что злоумышленник по дороге из квартиры своего приятеля увидел в подъезде дома мужчину, у которого в руках находился сотовый телефон. Как установили полицейские, похищенные 150 рублей, подозреваемый потратил, а сотовый телефон сдал в ломбард.

О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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