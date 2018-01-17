В Самаре уличный конфликт двух мужчин закончился ограблением

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Нападение на жителя областного центра 1970 года рождения произошло в ночное время в арке одного из домов, расположенных на проспекте Кирова. Как выяснили полицейские, у 47-летнего мужчины возникла словесная перепалка с одним из прохожих. Незнакомец, как впоследствии было установлено, несколько раз ударил своего оппонента и отобрал у него сотовый телефон и денежные средства в размере 9 тысяч рублей. После инцидента злоумышленник вместе со своей добычей скрылся, а пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение и в Отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре.В ходе оперативных мероприятий появились данные о том, что предполагаемым грабителем является безработный 34-летний мужчина, проживающий на территории Промышленного района. Сотрудники уголовного розыска отработали круг общения разыскиваемого и установили место, где он мог скрываться. На днях злоумышленника задержали.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают судьбу похищенного у потерпевшего имущества. О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.