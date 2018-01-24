В Самаре трое мужчин ограбили инвалида

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В полицию поступило сообщение о преступлении, произошедшем в квартире на улице Каховской. Полицейские выяснили, что потерпевший - 64-летний мужчина, услышал стук в дверь своей квартиры и открыл ее. На пороге стояли трое мужчин. Воспользовавшись тем, что жертва в силу особенностей своего здоровья не могла оказывать сопротивление, нападавшие оттолкнули хозяина жилплощади и прошли внутрь. Среди имеющегося в комнатах имущества внимание злоумышленников привлекли два сотовых телефона, денежные средства в размере 12 тысяч рублей и мужская куртка. Собрав ценные вещи, незваные гости покинули место преступления.У правоохранителей появились основания полагать, что одним из участников нападения на потерпевшего мог быть житель Самары 1983 года рождения, подозреваемый в ограблении мужчины возле дома на проспекте Кирова.Вскоре удалось выйти на след и задержать остальных предполагаемых злоумышленников. В ограблении 64-летнего мужчины они признались. Из собранных материалов следовало, что 34-летний самарец встретился со своими приятелями – местными жителями 1974 и 1982 годов рождения. Трое друзей, каждый из которых ранее был судим, в ходе встречи распили спиртные напитки. Уже на улице они заметили проходящего мимо мужчину с ограниченными возможностями здоровья. Решив обогатиться за счет данного гражданина, приятели проследовали за ним и выяснили его место жительство. После этого постучались в дверь, проникли в помещение и открыто похитили у своей жертвы имущество.Судьбу части похищенного полицейские установили: денежные средства были потрачены, сотовые телефоны изъяли в ходе проведения обыска по месту жительства двоих из подозреваемых. Местонахождение куртки в настоящее время устанавливается.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.