В Самаре судят виновных в убийстве из-за сфер влияния в ритуальном бизнесе

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В июле 2018 года для рассмотрения по существу направлено в Самарский областной суд уголовное дело в отношении трех местных жителей в возрасте от 34 до 50 лет.Так, 9 мая 2017 года около одного из домов, расположенных по улице Калинина в городе Самаре, было совершено покушение на убийство местного жителя, 1972 года рождения. По версии следствия, 24-летний обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвел в мужчину, находящегося рядом со своим автомобилем, не менее 4 выстрелов из оружия. Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями шеи, туловища и конечностей, однако в ноябре 2017 года мужчина скончался от полученных повреждений.В ходе следствия было установлено, что потерпевший неофициально представлял интересы организации по оказанию ритуальных услуг. 20 апреля 2017 года, на территории кладбища «Рубежное» между потерпевшим и представителем ООО «Самара Спецкомбинат ритуальных услуг», произошел конфликт, связанный с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории города Самары. После чего, 50-летний обвиняемый вместе со своим 47-летним знакомым решили организовать убийство указанного мужчины. Далее они привлекли к организации убийства еще одного своего 34-летнего знакомого, который за 1 миллион рублей должен был подыскать исполнителей убийства. После того, как исполнители были определены, 34-летний обвиняемый подъехал вместе с ними к дому, где проживал потерпевший, а когда он вышел из подъезда, 24-летний злоумышленник произвел в него несколько выстрелов из оружия, которое ему передали организаторы убийства.В настоящее время судебное следствие закончено, в ближайшее время будет оглашен вердикт присяжных заседателей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com