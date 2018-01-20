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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

20 января 2018 10:17
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске Он скрылся от органов предварительного следствия.
Он скрылся от органов предварительного следствия.

Находившийся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, расклеивавшего рекламные объявления в неположенных для этого местах. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы сделать ему замечание.

Учитывая то, что во время общения мужчина вел себя очень нервно, невпопад отвечал на вопросы стражей правопорядка, патрульные решили проверить его на причастность к противоправным деяниям, совершенным на территории города. Установив его личность, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что 31-летний житель Нижнего Новгорода находился в федеральном розыске. Полицейские искали его с декабря 2017 года как подозреваемого, скрывшегося от органов предварительного следствия.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали коллегам из полиции. В дальнейшем мужчина будет передан инициатору розыска, сообщает ведомство.

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