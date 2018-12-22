В Самаре сотрудники Росгвардии предотвратили кражу из дачного дома
22 декабря 2018 10:45
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В вечернее время в Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного сообщение о происшествии. Неизвестный преступник разбил окно и незаконно проник в дачный дом, принадлежащий самарцу 1970 года рождения. Домовладение располагалось в Красноглинском районе города, в поселке Мехзавод.
Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись на место происшествия. По прибытии патрульные задержали предполагаемого злоумышленника – жителя города Похвистнево 1975 года рождения. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанного своим коллегам. В дальнейшем было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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