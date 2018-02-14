В Самаре сотрудники Росгвардии предотвратили кражу из автомобиля

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Предполагаемых злоумышленников задержал экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. На улице Марии Авейде сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчин, которые подозрительно себя повели. При виде патрульного автомобиля они начали заметно нервничать, озираться по сторонам и отворачиваться, пряча свои лица, а затем и вовсе попытались скрыться. Патрульные решили узнать причину такой неоднозначной реакции на появление людей в форме и остановили граждан.Проверив у пешеходов документы, сотрудники Росгвардии установили их личности. Общаясь с мужчинами, стражи правопорядка заметили, что у одного из них сильно оттопыривается карман куртки, откуда наружу торчит панель от импортной автомагнитолы. Осмотрев прилегающую территорию, возле одного из ближайших домов патрульные обнаружили вскрытый автомобиль «Приора» - у водительской двери была повреждена личинка замка, а замок зажигания сломан.Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанных 1988 и 1989 годов рождения своим коллегам. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа реготделения Росгвардии.