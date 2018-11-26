В Самаре сотрудники ППС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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В Самаре около одного из домов, расположенных на улице Ташкентская, сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования, задержали мужчину за административное правонарушение. Он распивал спиртные напитки в общественном месте.Во время составления административного протокола безработный ранее судимый местный житель 1983 года рождения сильно нервничал. Сотрудники полиции приняли решение провести его личный досмотр.В присутствии понятых они обнаружили и изъяли у мужчины полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом. Эксперты дали заключение, что внутри находился n-метилэфедрон массой 1,44 грамма, что относится к крупному размеру. По словам задержанного, наркотик он хранил без цели дальнейшего сбыта. В настоящее время полицейские тщательно проверяют эту версию и выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.