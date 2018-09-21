В Самаре сотрудник организации подозревается в коммерческом подкупе на 50 тысяч рублей

100

Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из публичных акционерных обществ. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).По версии следствия, 7 июня 2018 года подозреваемый, выполняющий управленческие функции в организации получил от гражданина денежную сумму в размере 50 тысяч рублей за совершенные им ранее действия по обоснованию заключения в 2018 году договора между в рамках исполнения самарским предприятием государственного контракта с Минобороны России.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.