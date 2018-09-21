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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре сотрудник организации подозревается в коммерческом подкупе на 50 тысяч рублей

21 сентября 2018 12:26
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В Самаре сотрудник организации подозревается в коммерческом подкупе на 50 тысяч рублей Дело касается государственного контракта с Минобороны России.
Дело касается государственного контракта с Минобороны России.

Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из публичных акционерных обществ. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По версии следствия, 7 июня 2018 года подозреваемый, выполняющий управленческие функции в организации получил от гражданина денежную сумму в размере 50 тысяч рублей за совершенные им ранее действия по обоснованию заключения в 2018 году договора между в рамках исполнения самарским предприятием государственного контракта с Минобороны России.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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