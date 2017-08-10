В Самаре серийный грабитель нападал на женщин и срывал украшения
10 августа 2017 09:18
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Сотрудники самарской полиции раскрыли серию грабежей, совершенных в Железнодорожном районе областного центра. Добычей нападавшего становились золотые цепочки. Преступления совершались по отработанной схеме: злоумышленник высматривал женщин, шею которых украшали золотые цепочки, выслеживал их, а когда потенциальная жертва доходила до безлюдного места, подбегал сзади, срывал золотые украшения и скрывался. Впоследствии похищенные драгоценности он сбывал в ломбард. Сотрудниками полиции уже установлено, что подобным образом своих золотых цепочек лишились как минимум две жительницы областного центра.
22 июня около полудня возле дома на улице Мяги было совершено нападение на 69-летнюю пенсионерку. После встречи со злоумышленником женщина лишилась украшения, стоимость которого составляла 9000 рублей. Спустя три дня на улице Волгина было зафиксировано аналогичное преступление: у жительницы Самары 1967 года рождения сорвали с шеи цепочку. Ущерб, причиненный потерпевшей, был оценен в 20 000 рублей.
В настоящее время у сотрудников самарской полиции есть основания полагать: на счету у ранее судимого 36-летнего подозреваемого еще несколько эпизодов противоправной деятельности, сообщает облМВД.
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