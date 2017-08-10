В Самаре серийный грабитель нападал на женщин и срывал украшения

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Сотрудники самарской полиции раскрыли серию грабежей, совершенных в Железнодорожном районе областного центра. Добычей нападавшего становились золотые цепочки. Преступления совершались по отработанной схеме: злоумышленник высматривал женщин, шею которых украшали золотые цепочки, выслеживал их, а когда потенциальная жертва доходила до безлюдного места, подбегал сзади, срывал золотые украшения и скрывался. Впоследствии похищенные драгоценности он сбывал в ломбард. Сотрудниками полиции уже установлено, что подобным образом своих золотых цепочек лишились как минимум две жительницы областного центра.22 июня около полудня возле дома на улице Мяги было совершено нападение на 69-летнюю пенсионерку. После встречи со злоумышленником женщина лишилась украшения, стоимость которого составляла 9000 рублей. Спустя три дня на улице Волгина было зафиксировано аналогичное преступление: у жительницы Самары 1967 года рождения сорвали с шеи цепочку. Ущерб, причиненный потерпевшей, был оценен в 20 000 рублей.В настоящее время у сотрудников самарской полиции есть основания полагать: на счету у ранее судимого 36-летнего подозреваемого еще несколько эпизодов противоправной деятельности, сообщает облМВД.