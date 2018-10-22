В Самаре с детской площадки украли резиновое покрытие и вывезли на дачу

125

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками пресс-службы главка выявлена видеозапись, на которой запечатлен момент хищения покрытия для детской площадки, складированного возле одного из подъездов многоквартирного дома в Самаре. От директора общества с ограниченной ответственностью, выполняющего работы по благоустройству дворовой площадки указанного дома на ул. Московское шоссе, поступило заявление о совершенном преступлении. Он пояснил, что вечером 6 октября рабочие приготовили для установки резиновое покрытие детской площадки. Однако, придя утром на работу, они обнаружили отсутствие 24 плит общей стоимостью 60 000 рублей.Старшими участковыми уполномоченными полиции майорами полиции был проведен поквартирный обход дома, возле которого планировалась строительство, приняты меры для изъятия записей с камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде. В результате проделанной работы, сотрудниками полиции были установлены и задержаны предполагаемые злоумышленники. Ими оказались местные жители: ранее не судимый монтажник одной из организаций 1967 года рождения и его безработный знакомый 1989 года рождения. Мужчины в содеянном сознались, раскаялись, выразили готовность сотрудничать со следствием, а также добровольно выдали похищенные строительные материалы, которые вывезли на дачу.О краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает облМВД.