В Самаре руководителей детсада уличили в мошенничестве

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Прокуратурой Ленинского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего директора и 57-летней заведующей АНО ДО Детский сад «УМка».Судебным следствием установлено, что Ж., являясь директором и единственным учредителем Автономной некоммерческой организации дошкольного образования Детский сад «УМка», используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору со своей матерью, являющейся заведующей данного сада, в период с 25.08.2015 по 02.08.2016 похитили денежные средства в виде субсидий, выделенные из бюджета г.о. Самара, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также путем умолчания о факте, влекущем прекращение указанных выплат, а именно не предоставления в департамент образования администрации г.о. Самара сведений об отчисленных детях из детского сада.Всего обвиняемые в указанный период похитили субсидии в размере 61 120, 91 руб., причинив бюджету города материальный ущерб.Незаконно полученные денежные средства возвращены ими в доход бюджета на стадии следствия в добровольном порядке.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому, сообщает облпрокуратура.