В Самаре расследуют дело о взятке в 3,5 млн рублей
26 января 2018 11:24
150
В декабре 2017 года мужчина 1953 года рождения, являясь должностным лицом одной из организаций, получил незаконное денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей за общее покровительство по службе.
По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, продолжаются, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 января 2018 19:33
Ущерб лесному хозяйству составил 647 тысяч рублей. Закон
215
25 января 2018 19:22
"Заготовка валежника и древесной зелени проводится с помощью сбора и не связана с вырубкой лесных насаждений и лесосечными работами". Закон
252
25 января 2018 15:38
Вернуться домой помогли приставы. Закон
355
25 января 2018 12:22
Мужчина был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области в момент получения части незаконного вознаграждения в размере 1 750 000 рублей,... Закон
368
24 января 2018 21:10
Он лишился свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
453
24 января 2018 16:37
Сотрудники МВД Самарской области по горячим следам задержали подозреваемых в похищении ребенка. Закон
485
24 января 2018 14:39
Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей. Закон
253
Происшествия
26 января 2018 13:54
В момент задержания он направлялся в гараж, где собирался перепрятать боеприпасы. Происшествия
83
26 января 2018 13:43
Пожар тушили 14 человек. Происшествия
82
26 января 2018 13:16
Та шла по проезжей части. Происшествия
157
Криминал
26 января 2018 14:01
Преступник случайно узнал пин-код в баре. Криминал
161
26 января 2018 12:31
В настоящее время проводятся следственные действия. Криминал
196
26 января 2018 12:23
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Криминал
119
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1493
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
487
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
469
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6739
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2468
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9405
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3252
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1897
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2333
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2209
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1860
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3470
Мероприятия