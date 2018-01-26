В Самаре расследуют дело о взятке в 3,5 млн рублей

150

В декабре 2017 года мужчина 1953 года рождения, являясь должностным лицом одной из организаций, получил незаконное денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей за общее покровительство по службе.По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, продолжаются, сообщает облМВД.