В Самаре раскрыли ограбление таксиста
8 января 2019 11:15
144
В Самаре завершено расследование с направлением в суд уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении грабежа в отношении работника таксомоторного предприятия. Преступление было совершено в начале октября на ул. Мира. В полицию за помощью обратился 22-летний водитель такси. Молодой человек рассказал, что пассажир похитил денежные средства в размере 1000 рублей, лежавшие между сидениями, и сотовый телефон, расположенный на лобовом стекле автомобиля. Все произошло в считанные секунды. Таксист попытался вернуть свое имущество, но ему это не удалось - клиент такси убежал с места преступления.
Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что предполагаемый 30-летний злоумышленник проживает в Красноглинском районе областного центра. Проведенные оперативные мероприятия позволили сотрудникам полиции установить и проверить адреса, где подозреваемый мог находиться. В итоге разыскиваемый был задержан на территории областного центра. Мужчина не стал отрицать своей причастности к открытому хищению имущества таксиста. Похищенный сотовый телефон полицейские обнаружили в ходе проверки ломбардов.
О грабеже было возбуждено уголовное дело. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным полиции, 30-летний мужчина не первый раз привлекается к уголовной ответственности, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 января 2019 14:39
По словам мужчины, он не знал, что такие товары запрещены в России, раз их можно свободно купить в Интернете. Закон
501
31 декабря 2018 13:29
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве. Закон
508
29 декабря 2018 14:27
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не... Закон
565
27 декабря 2018 15:29Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено. Закон
419
26 декабря 2018 23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем. Закон
547
26 декабря 2018 23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн. Закон
770
26 декабря 2018 18:15
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии. Закон
369
Происшествия
8 января 2019 15:37
Мужчина имел третий разряд по альпинизму и состоял в Федерации альпинизма Камчатского края. Происшествия
29
8 января 2019 12:30
Авария произошла в Мордовии. Происшествия
138
8 января 2019 11:50
С пожаром боролись 29 человек. Происшествия
191
Криминал
8 января 2019 11:15
Пассажир похитил денежные средства в размере 1000 рублей, лежавшие между сидениями, и сотовый телефон. Криминал
144
8 января 2019 10:43
Преступление раскрыто по горячим следам. Криминал
138
7 января 2019 12:41
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
277
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
501
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
744
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
724
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
924
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
601
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1204
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1402
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1220
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1566
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1953
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2114
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3348
Мероприятия