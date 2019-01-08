В Самаре раскрыли ограбление таксиста

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В Самаре завершено расследование с направлением в суд уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении грабежа в отношении работника таксомоторного предприятия. Преступление было совершено в начале октября на ул. Мира. В полицию за помощью обратился 22-летний водитель такси. Молодой человек рассказал, что пассажир похитил денежные средства в размере 1000 рублей, лежавшие между сидениями, и сотовый телефон, расположенный на лобовом стекле автомобиля. Все произошло в считанные секунды. Таксист попытался вернуть свое имущество, но ему это не удалось - клиент такси убежал с места преступления.Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что предполагаемый 30-летний злоумышленник проживает в Красноглинском районе областного центра. Проведенные оперативные мероприятия позволили сотрудникам полиции установить и проверить адреса, где подозреваемый мог находиться. В итоге разыскиваемый был задержан на территории областного центра. Мужчина не стал отрицать своей причастности к открытому хищению имущества таксиста. Похищенный сотовый телефон полицейские обнаружили в ходе проверки ломбардов.О грабеже было возбуждено уголовное дело. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным полиции, 30-летний мужчина не первый раз привлекается к уголовной ответственности, сообщает облМВД.