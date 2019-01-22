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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре пристав задержан за взятку в 60 тысяч

22 января 2019 13:36
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В Самаре пристав задержан за взятку в 60 тысяч Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава – исполнителя отдела судебных приставов Советского района города Самары.
По версии следствия, 14 декабря 2018 года подозреваемый получил от гражданки взятку в размере 60 тысяч рублей, за незаконные действия – не вынесение по исполнительным производствам, возбужденным в отношении указанной женщины, постановлений о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, а также за прекращение самих исполнительных производств без законных оснований.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.


pixabay.com

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