В Самаре пристав задержан за взятку в 60 тысяч

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Возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава – исполнителя отдела судебных приставов Советского района города Самары.По версии следствия, 14 декабря 2018 года подозреваемый получил от гражданки взятку в размере 60 тысяч рублей, за незаконные действия – не вынесение по исполнительным производствам, возбужденным в отношении указанной женщины, постановлений о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, а также за прекращение самих исполнительных производств без законных оснований.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.pixabay.com