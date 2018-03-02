В Самаре представитель банка попытался дать взятку судебному приставу-исполнителю

155

На автостоянке, расположенной напротив здания по ул. Мечникова, сотрудниками правоохранительных органов при участии сотрудников отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФССП России по Самарской области проведено оперативно-разыскное мероприятие «Оперативный эксперимент».При передаче судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Промышленного района г. Самары денежных средств в размере 13 тысяч рублей гражданин Е. был задержан с поличным. Судебный пристав от получения денежных средств отказался.Преступление было выявлено на основании уведомления судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Промышленного района г. Самары о склонении его к совершению коррупционного правонарушения представителем взыскателя, предложившим денежное вознаграждение за невынесение постановления о взыскании исполнительского сбора.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает сайт ведомства. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.