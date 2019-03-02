В Самаре полицейскими задержана подозреваемая в ограблении автовладелицы
2 марта 2019 10:42
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За помощью в полицию обратилась одна из жительниц областного центра, которая стала жертвой уличного автомобильного ограбления, произошедшего в утреннее время суток около дома на улице Победы.
Как впоследствии сообщила полицейским сама жертва нападения, около 9 часов утра она подъехала на своем автомобиле к жилому дому. Неожиданно к транспортному средству подошла неизвестная женщина, открыла дверь и схватила с заднего сиденья сумку, после чего скрылась в неизвестном направлении.
В ходе работы на месте происшествия следственно-оперативной группой недалеко от адреса, где произошел инцидент, были обнаружены сумка и кошелек, в котором денежные средства отсутствовали.
Полицейские осмотрели прилегающую территорию, торговые точки, питейные заведения на предмет наличия камер видеонаблюдения. При проверке выяснилось, что действия злоумышленницы запечатлела одна из камер видеонаблюдения. Запись просмотрели сотрудники уголовного розыска. В итоге появились подозрения, что к преступлению может быть причастна ранее попадавшая в поле зрения правоохранителей жительница Самары. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре установили, что подозреваемая не покидала пределы областного центра. Вскоре ее задержали на одной из улиц областного центра. Свою причастность женщина отрицать не стала, рассказала, что деньги потратила.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет.
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