В Самаре полицейские за взятку задержали доцента кафедры университета

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Как следует из собранных сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.Самаре материалов, в декабре прошлого года доцент кафедры одного из университетов получила 19 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачета без фактической проверки знаний.По данному факту СУ СК России по Самарской области в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки», сообщает облМВД.