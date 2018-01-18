В Самаре полицейские за взятку задержали доцента кафедры университета
18 января 2018 09:41
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Как следует из собранных сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.Самаре материалов, в декабре прошлого года доцент кафедры одного из университетов получила 19 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачета без фактической проверки знаний.
По данному факту СУ СК России по Самарской области в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки», сообщает облМВД.
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