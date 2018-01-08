В Самаре полицейские по горячим следам задержали уличных грабителей

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Около одного из домов, расположенных на улице Ново-Садовой злоумышленники открыто похитили у мужчины денежные средства в сумме 3 тысячи рублей и сотовый телефон.Пострадавший 1980 года рождения в кратчайшие сроки обратил с сообщением о случившемся в полицию. По указанному адресу к нему направился ближайший экипаж патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции опросили заявителя и выяснили у владельца похищенного имущества приметы напавших, а также направление, в котором они скрылись. После выяснения обстоятельств, сотрудники полиции приступили к отработке прилегающей к месту происшествия территории. В результате проведенной работы через некоторое время экипаж патрульно-постовой службы на одной из улиц задержал мужчин, схожим по приметам с подозреваемыми. Мужчины были доставлены в территориальный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего. Ими оказали двое местных жителей 1978 и 1987 годов рождения.О грабеже было возбуждено уголовное дело. Похищенный в ходе преступления сотовый телефон обнаружен и изъят, после проведения следственных действий будет возвращен законному владельцу, сообщает облМВД.