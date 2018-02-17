В Самаре отец ударил сына баллонным ключом
17 февраля 2018 11:25
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В больницу Промышленного района Самары за помощью обратились двое местных жителей – отец и сын. В отличие от старшего представителя семьи, у младшего были зафиксированы серьезные телесные повреждения. В ходе отработки поступившего сообщения сотрудники полиции выяснили, что пострадавшие – мужчины 1954 и 1983 годов рождения, вместе проживают в квартире дома, расположенного на улице Ново-Садовой.
По прибытию на адрес полицейские опросили жильцов дома, провели осмотр места происшествия. В итоге было установлено, что в квартире между родственниками произошла драка. Предположительно, 63-летний мужчина схватил баллонный ключ и ударил им своего сына. Предполагаемое орудие преступления изъято и приобщено к материалам дела.
Экспертиза показала, что в результате инцидента здоровью 34-летнего самарца был причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.
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