В Самаре организатор застолья в гараже убил нового знакомого

138

В дежурную часть полиции поступил звонок о том, что на ул. Рейсовой областного центра, на территории одного из частных домов, произошел инцидент, в результате которого погиб мужчина.Незадолго до случившегося хозяин дома – ранее не судимый, безработный мужчина 1975 года рождения, познакомился на улице с прохожим, после чего предложил ему распить спиртные напитки.По данным полиции, застолье проходило в гараже в ночное время суток. По предварительной версии, в ходе общения между мужчинами завязался конфликт, переросший в драку. Из собранных материалов следовало, что организатор застолья нанес своему оппоненту несколько ударов. Увидев, что противник перестал подавать признаки жизни, злоумышленник зашел в дом и сообщил в полицию.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет, сообщает облМВД.