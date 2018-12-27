В Самаре ночью мужчина с пистолетом напал на магазин

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Ночью в круглосуточный продуктовый магазин, расположенный на ул. Ново-Садовой, зашел посетитель. О том, что это не обычный покупатель стало окончательно ясно, когда после непродолжительной словесной перепалки, он достал из куртки предмет, похожий на пистолет, и начал беспорядочную стрельбу, в ходе которой ранило сотрудницу торговой точки. После чего похитил из кассы 3500 рублей и ушел. Сообщение о произошедшем поступило в полицию спустя несколько минут. Приметы злоумышленника были переданы всем наружным службам полиции. Сигнал о случившемся принял экипаж дорожно-патрульной службы, находившийся в тот момент на пересечении улиц 9 Просека и Солнечная. За считанные минуты инспекторы ДПС прибыли по адресу. Полицейским удалось поговорить с одной из работниц торговой точки. Женщина, несмотря на потрясение и переживания за свою раненную напарницу, смогла успокоиться и рассказать об особых приметах нападавшего.Подозреваемого задержали на ул. Советской Армии, в одном из прогалов. Было установлено, что задержанный – житель Самары 1977 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в августе текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за совершение убийства.Похищенные деньги, а также оружие и патроны полицейские изъяли в ходе личного досмотра предполагаемого злоумышленника. Целый арсенал оружия, в том числе самодельного, полицейские обнаружили в ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого. В своей квартире, расположенной в Кировском районе, мужчина хранил патроны, пистолеты. Все это полицейские изъяли и направили на экспертизу. По ее результатам было принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает облМВД.pixabay.com