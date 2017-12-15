В Самаре недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина стал жертвой ограбления

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Как установили полицейские, поздно ночью 11 декабря возле дома, расположенного на улице Промышленности, к недавно освободившемуся из мест лишения свободы молодому человеку подошел прохожий. После непродолжительной беседы между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Во время драки, как следует из собранных полицейскими материалов, незнакомец отобрал у потерпевшего серебряную цепочку и денежные средства в сумме 400 рублей. После инцидента нападавший скрылся, а его жертве понадобилась медицинская помощь.В ходе проверки сообщения о произошедшем преступлении в распоряжении полицейских появились приметы предполагаемого злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность к инциденту местных жителей, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Оперативники получили информацию о том, что грабеж мог совершить безработный житель Самары 1982 года рождения, ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки эти сведения подтвердились. Предполагаемого злоумышленника задержали.В настоящее время возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Местонахождение похищенного ювелирного украшения устанавливается.