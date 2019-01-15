В Самаре нашли схрон с оружием и героином

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В ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 17 декабря 2018 года вблизи п.Мехзавод г. Самары обнаружен схрон. Из него изъят обрез ружья импортного производства, 120 патронов различного калибра, а также наркотическое средство – героин, массой 5,33 грамма.В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.