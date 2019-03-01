В Самаре молодой человек пытался угнать автомобиль

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О том, что неизвестный молодой человек пытался проникнуть в чужой автомобиль, сообщил участковым владелец транспортного средства. Он рассказал правоохранителям, что спугнул злоумышленника в тот момент, когда предметом, похожим на отвертку, неизвестный пытался вскрыть дверь автотранспорта. Заявитель не только запомнил внешность незнакомца, но и указал сотрудникам полиции, в каком направлении тот скрылся. В течение часа полицейские установили личность и местонахождения подозреваемого в совершении преступления и задержали его.В ходе опроса 21-летний молодой человек признал свою вину и рассказал стражам правопорядка подробности произошедшего: незадолго до случившегося он употребил алкогольные напитки, после чего у него возникло желание совершить поездку по городу. Он решил воспользоваться автомобилем одного из жильцов дома, расположенного в поселке Береза.Безработный самарец 1997 года рождения уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Кроме этого, был судим за совершение кражи.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.