В Самаре из тайника пенсионерки пропали золотые украшения, задержана племянница пострадавшей

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В полицию обратилась 63-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что у нее из квартиры, расположенной в одном из домов на ул. Теннисной, пропали золотые украшения: цепочка, кулон и два кольца.Золотые изделия заявительницы находились в нехитром тайнике - в кошельке, который она прятала в шкафу. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев со шкафа, а также выяснили, что последний раз заявительница видела свои украшения несколько месяцев назад.Кроме того, стражи правопорядка установили, что следов взлома квартиры обнаружено не было. Заявительница пояснила, что подозрительных граждан в доме не было, а в порядочности своих близких она не сомневается.Сопоставив собранные материалы, правоохранители пришли к выводу: к исчезновению драгоценностей 63-летней потерпевшей могла иметь отношение ее племянница. Женщина 1980 года рождения проживала вместе со своей тетей и знала о месте хранения золота. В ходе проведения оперативных мероприятий версия о причастности родственницы потерпевшей к совершению преступления подтвердилась. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Как впоследствии выяснилось, похищенные драгоценности были проданы.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.