В Самаре из погреба пенсионерки мужчина украл несколько кило овощей

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В Промышленном районе Самары у пожилой женщины 1942 года рождения из погреба, расположенном возле дома на проспекте Карла Маркса, было похищено несколько килограммов овощей. Обнаружив пропажу, потерпевшая рассказала о случившемся группе рабочих, которые неподалеку благоустраивали территорию. Их руководитель сообщил об инциденте старшему участковому уполномоченному полиции Станиславу Дзяделю. Полицейский немедленно прибыл по указанному адресу, но пострадавшей там не было, кто она и где проживает, не было известно.Старший участковый опросил обратившихся рабочих и узнал, что незадолго до произошедшего они видели возле погреба, на который указывала женщина, подозрительного мужчину. В том числе, он попал в поле зрения очевидцев, когда вытаскивал чем-то наполненные мешки.Уточнив приметы данного гражданина и предположительное направление, куда мужчина относил мешки, у участкового появилась версия, что к совершению преступления может быть причастен житель одного из близрасположенных частных домов. Вскоре данное предположение подтвердилось, также была установлена личность пострадавшей.В ходе разговора с полицейскими задержанный ранее судимый 43-летний мужчина рассказал, что овощи он похитил для собственного употребления, так как постоянного источника доходов не имеет.О краже было возбуждено уголовное дело. Похищенные у пожилой женщины продукты питания найдены и возвращены владелице, сообщает облМВД.