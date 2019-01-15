В Самаре ищут пострадавших от действий преступника

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Установлено, что в первых числах декабря 2018 года в квартире дома, расположенного на проспекте Кирова, подозреваемый встретился с 44-летней хозяйкой жилплощади под предлогом аренды квартиры. Во время разговора мужчина достал нож и под угрозой применения насилия похитил сотовый телефон своей собеседницы. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 27 000 рублей. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий сотрудники самарского уголовного розыска выяснили, что к происшествию может быть причастен 36-летний житель Самары, ранее неоднократно судимый. В настоящее время у полицейских есть основания полагать, что данный эпизод не единственный в противоправной деятельности злоумышленника.Как правило, для организации преступной деятельности, подозреваемый арендовывал квартиру, после чего в качестве жертвы выбирались граждане, разместившие в Интернете объявления о продаже дорогостоящих гаджетов. В скором времени им поступал звонок от мужчины с предложением встретиться. Одна из таких встреч произошла в вечернее время суток возле подъезда на ул. Георгия Димитрова. Общая сумма покупки должна была составить 105 тысяч рублей. В ходе разговора покупатель выстроил беседу так, что продавец потерял бдительность и отпустил его с целью проверки оборудования в подъезд. Через некоторое время оставшийся на улице мужчина понял, что стал жертвой обмана. Более того, как позже он пояснил полицейским, вместе с гаджетами он отдал незнакомцу и свой паспорт.Сотрудники самарской полиции просят всех, кто пострадал от противоправных действий подозреваемого обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8- 937-176-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.