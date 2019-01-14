В Самаре ищут похитителя товара из магазина в Управленческом

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Сотрудниками полиции за открытое хищение товара из магазина, расположенного по адресу: Самара пос. Управленческий ул. Ногина д.4, разыскивается мужчина среднеазиатской внешности, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения. Был одет: вязанная шапка серого цвета с двумя полосами черного цвета, свитер серого цвета с тремя полосами белого цвета на груди, куртка черного цвета средней длины, джинсы синего цвета с потертостями белого цвета, обувь темного цвета.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по тел.: (846) 950-02-02, 020 (102), сообщает облМВД.