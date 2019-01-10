В Самаре ищут подозреваемого в сексуальных действиях с ребенком

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20 ноября 2018 года в период времени с 16-30 час. до 16-40 час возле д. 102 по ул. Л.Толстого, неустановленный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2009 года рождения.Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 20-30 лет, славянской внешности, рост 165-175 см, среднего телосложения.Был одет: спортивная куртка темно-синего цвета со вставками светло-синего цвета с капюшоном, на груди лейбл «Puma», вязаная шапка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по тел.: 8 (846)3737406, 8-9370-627007, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).